محمد حمدي يعوض محمد حمدي في منتخب مصر

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 01:14

كتب : FilGoal

محمد حمدي لاعب إنبي

وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي على طلب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، بضم محمد حمدي إلى معسكر منتخب مصر.

محمد حمدي

النادي : إنبـي

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

مصر الأولمبي
مصر

ويشغل محمد حمدي لاعب إنبي مركز الظهير الأيسر، كما يجيد اللعب كجناح أيسر.

ويأتي ذلك بعد إصابة محمد حمدي ظهير بيراميدز الأيسر، الذي تعرض لها مع المنتخب الأول.

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ويلعب المنتخب الأولمبي مباراة ودية أمام نظيره الروسي يوم الإثنين 11 سبتمبر.

فيما يلعب منتخب مصر الأول مع تونس وديا يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.

وبذلك ينضم محمد حمدي إلى ثلاثي المنتخب الأولمبي المتواجد مع فيتوريا، ويتكون من إبراهيم عادل وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد.

وتعرض حمدي لإصابة قوية أمام إثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأثبتت الأشعة إصابة محمد حمدي لاعب منتخب مصر بتمزق في الأربطة خلال مباراة إثيوبيا.

وتعد تلك المرة الثانية التي يخرج فيها حمدي مصابا بقميص منتخب مصر بعدما أصيب من قبل خلال مباراة مصر وليبيريا في 2021 بجزع في الركبة.

كما غاب عن نهائيات أمم إفريقيا 2021 الماضية بسبب الإصابة وعوضه حينها مروان داوود.

منتخب مصر منتخب مصر الأولمبي محمد حمدي
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