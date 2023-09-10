على رأسهم صلاح.. 20 لاعبا في مران منتخب مصر قبل مواجهة تونس

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح

واصل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وشارك في مران منتخب مصر 20 لاعبا، على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق الذي وصل إلى معسكر المنتخب أمس السبت.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين في المران كالتالي: محمد صبحي ومحمد أبو جبل وعلي جبر وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وطارق حامد و سام مرسي و حمدي فتحي و محمود حمادة ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفي محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل.

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وتقام مباراة تونس يوم الثلاثاء 12 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

وحضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأول، ومحمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

وتغلب منتخب مصر على إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة.

وأصبح منتخب مصر ثاني أكثر منتخب تحقيقا لعدد من النقاط في التصفيات الجارية بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، بعد الجزائر التي حققت 16 نقطة ممكنة.

وللمباراة الثامنة على التوالي يحقق روي فيتوريا الانتصار سواء رسميا أو وديا، معززا سلسلة انتصاراته كونه أكثر من حقق الانتصارات بشكل متتالي مع منتخب مصر منذ بداية مشواره في الألفية الحالية.

وسجل المنتخب تحت قيادة البرتغالي 20 هدفا واستقبل 2 فقط حتى الآن.

محمد صلاح منتخب مصر
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