خبر في الجول - الكشف عن موعد وصول موديست لتوقيع العقود مع الأهلي

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 23:04

كتب : حسام أحمد

أنتوني موديست

حسم النادي الأهلي صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنتوني موديست إلى صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن موديست سيصل إلى القاهرة ظهر الغد -الإثنين- لتوقيع عقود انتقاله إلى الأهلي.

وسيتم التوقيع على العقود فور وصول اللاعب.

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وكشف FilGoal.com بنود التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند السابق:

- وضع الأهلي بندا ينص على تمديد التعاقد تلقائيا في الموسم الثاني بحسب نسبة المشاركة في الموسم الأول التي اتفق عليها الطرفين.

- حدد الأهلي عدة بنود إضافية تخص المكافآت حال تسجيل عدد معين من الأهداف والتتويج ببطولات مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

ولعب دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي دور الشريك في المفاوضات مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي بالتنسيق مع المدرب السويسري.

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وقال مصدر مقرب من أنتوني موديست لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الأهلي قدم عرضا للمهاجم لمدة موسمين وهو ما يعجب اللاعب لأن العروض الأخرى مدتها موسم واحد فقط".

وأضاف "هذا البند ربما يكون سببا في موافقة اللاعب على الانتقال".

وأتم "الراتب المقترح يقترب من مليون ونصف دولار في الموسم الواحد".

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وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "نحن حاليا في المرحلة الثالثة من القيد والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري".

وأوضح "أي لاعب جديد سيتم قيده خلال تلك الفترة سيحق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من المجموعات ويغيب عن دور الـ32 فقط".

وبذلك يحق لأنتوني موديست المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات حال تأهل الأهلي بعد تجاوز سان جورج الإثيوبي.

ولعب موديست في الدوري الفرنسي رفقة أندية نيس وأنجيه وبوردو.

وخاض موديست تجربة احتراف قصيرة في إنجلترا رفقة نادي بلاكبيرن لمدة ستة أشهر من يناير 2012.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

ونجح موديست في الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 لمدة موسم بديلا لسباستيان هالار الذي تعرض للإصابة وقتها.

وخاض موديست بشكل عام 209 مباراة في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 85 هدفا وصناعة 17 آخرين.

وخلال مشاركته في 28 مباراة بقميص دورتموند سجل هدفين وصنع آخر.

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