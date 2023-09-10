مران الأهلي - انتظام الرباعي الدولي استعدادا لـ السوبر الإفريقي

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 21:37

كتب : حسام نور الدين

رضا سليم - الأهلي

انتظم الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في مران الأهلي الجماعي استعدادا لمباراة كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وشارك الرباعي الدولي في التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم ‏مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

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بدأ المران بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏السوبر الإفريقي.

ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي في تدريبات الكرة.

وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال ‏مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس.‏

واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ‏العودة من النمسا وانتهاء المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

وانتصر الأهلي خلال معسكر النمسا بنتيجة 3-1 على فريق ألوميني السلوفيني.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر على استاد القاهرة، فيما يقام الإياب أحد يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر في مصر أيضا باتفاق الطرفين.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: ألفريد أرمي بوسري - تشاد

الحكم المساعد 1: بوجالا عيسى - تشاد

الحكم المساعد 2: موسى حفيظ - تشاد

الحكم الرابع: عبد الكريم عثمان - تشاد

مراقب المباراة: أحمد إيدي - تنزانيا

مدير اللجنة الطبية: محمد سلطان - مصر

وكان من المقرر إقامة الذهاب بين 15 و17 سبتمبر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.

ويلعب سانت جورج أمام الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية.

بينما سبق ولعب الفريق الإثيوبي 11 مباراة أمام الفرق المصرية وحقق الفوز في ثلاث مواجهات وخسر مثلهم بينما تعادل خمس مرات.

وجاءت مواجهات سانت جورج أمام الفرق المصرية كالآتي:

دوري أبطال إفريقيا 1967

واجه سانت جورج فريق الأولمبي، وفاز الفريق الإثيوبي ذهابا 3-2 بينما انسحب الأولمبي إيابا.

كأس الكؤوس الإفريقية 1975

واجه سانت جورج فريق الاتحاد السكندري ونجح الفريق المصري في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل وتعادل إيابا بدون أهداف.

دوري أبطال إفريقيا 1997

واجه سانت جورج فريق الزمالك، ونجح الأبيض في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل بينما تعادل إيابا بهدف لكل منهما.

دوري أبطال إفريقيا 2006

واجه سانت جورج فريق إنبي، وتعادل ذهابا بدون أهداف بينما في الإياب تغلب الفريق الإثيوبي بهدف دون مقابل.

دوري أبطال إفريقيا 2013

واجه سانت جورج فريق الزمالك مجددا وتعادل ذهابا بهدف لكل منهما وإيابا بهدفين لكل منهما، وتأهل الأبيض بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

الكونفدرالية 2013

وفي نفس الموسم لعب سانت جورج فريق إنبي، وفاز ذهابا على إنبي بهدفين دون مقابل بينما خسر إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل الفريق الإثيوبي بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

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