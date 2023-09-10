العد التنازلي.. رابطة الأندية تكشف موعد انطلاق الدوري

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024.

وكتبت الرابطة عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "X": "متحمسون للبداية. 8 أيام تفصلنا عن انطلاق دوري نايل".

وبذلك ينطلق الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين 18 سبتمبر.

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وتقام قرعة نسخة 2023 - 2024 من الدوري المصري في تمام السادسة من مساء الاثنين 11 سبتمبر الجاري.

وتستضيف ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم القرعة.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الـ 43 في تاريخه.

وتشهد منافسات الدوري هذا الموسم توقف دولي في أكتوبر وآخر في نوفمبر سيشهد بداية التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ثم في يناير انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا.

بينما على مستوى المنتخب الأولمبي فستخوض مصر منافسات أولمبياد باريس 2024 في يوليو المقبل.

ولم يتحدد موعد نهاية مسابقة الدوري للموسم المقبل.

أما على مستوى الأندية فيمثل الأهلي وبيراميدز مصر في دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 22 من الشهر نفسه.

ويفتتح الأهلي الموسم بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري في تمام التاسعة مساء، قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري.

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