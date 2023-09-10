طاقم من تشاد ومراقب تنزاني.. الكشف عن حكام مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر على استاد القاهرة، فيما يقام الإياب أحد يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر في مصر أيضا باتفاق الطرفين.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: ألفريد أرمي بوسري - تشاد

الحكم المساعد 1: بوجالا عيسى - تشاد

الحكم المساعد 2: موسى حفيظ - تشاد

الحكم الرابع: عبد الكريم عثمان - تشاد

مراقب المباراة: أحمد إيدي - تنزانيا

مدير اللجنة الطبية: محمد سلطان - مصر

وكان من المقرر إقامة الذهاب بين 15 و17 سبتمبر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.

ويلعب سانت جورج أمام الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية.

بينما سبق ولعب الفريق الإثيوبي 11 مباراة أمام الفرق المصرية وحقق الفوز في ثلاث مواجهات وخسر مثلهم بينما تعادل خمس مرات.

وجاءت مواجهات سانت جورج أمام الفرق المصرية كالآتي:

دوري أبطال إفريقيا 1967

واجه سانت جورج فريق الأولمبي، وفاز الفريق الإثيوبي ذهابا 3-2 بينما انسحب الأولمبي إيابا.

كأس الكؤوس الإفريقية 1975

واجه سانت جورج فريق الاتحاد السكندري ونجح الفريق المصري في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل وتعادل إيابا بدون أهداف.

دوري أبطال إفريقيا 1997

واجه سانت جورج فريق الزمالك، ونجح الأبيض في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل بينما تعادل إيابا بهدف لكل منهما.

دوري أبطال إفريقيا 2006

واجه سانت جورج فريق إنبي، وتعادل ذهابا بدون أهداف بينما في الإياب تغلب الفريق الإثيوبي بهدف دون مقابل.

دوري أبطال إفريقيا 2013

واجه سانت جورج فريق الزمالك مجددا وتعادل ذهابا بهدف لكل منهما وإيابا بهدفين لكل منهما، وتأهل الأبيض بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

الكونفدرالية 2013

وفي نفس الموسم لعب سانت جورج فريق إنبي، وفاز ذهابا على إنبي بهدفين دون مقابل بينما خسر إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل الفريق الإثيوبي بأفضلية الأهداف خارج الأرض.