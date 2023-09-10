5 هزائم متتالية كانت كافية.. إقالة فليك من تدريب منتخب ألمانيا وعودة فولر

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

هانز فليك - ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا من تدريب الفريق.

فليك تولى تدريب منتخب ألمانيا بعد رحيله عن بايرن ميونيخ في 2021.

وأشار الاتحاد الألماني إلى أن رودي فولر وهانس وولف وساندرو فاجنر هم من سيقودون الفريق خلال المباراة المقبلة ضد فرنسا.

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فولر هو نجم منتخب ألمانيا السابق ومدرب المنتخب أيضا خلال كأس العالم 2002 ولذلك فإنه سيعود لقيادته حتى ولو بشكل مؤقت.

وجاءت الإقالة بعد الخسارة الودية الثقيلة ضد اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعبه.

وخسر منتخب ألمانيا في 5 مباريات ودية متتالية منذ نهاية كأس العالم 2022 والذي كان مخيبا للآمال أيضا بالخروج من دور المجموعات.

وكان المدرب الألماني قد أكد استمراره في منصبه صباح اليوم الأحد على الرغم من الخسارة الكبيرة ضد اليابان.

وبشكل عام فإن فليك قاد ألمانيا في 25 مباراة منذ أن تولى المسؤولية وخلالهم حقق الفريق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات.

ويستعد منتخب ألمانيا للمشاركة في يورو 2024 والتي سينظمها على أرضه.

وفقا لصحيفة بيلد فإن المرشح الأكبر حتى الآن لتولي المسؤولية خلفا لفليك هو يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ السابق والذي كان خليفته في تدريب الفريق أيضا.

ألمانيا هانز فليك
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