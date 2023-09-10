خبر في الجول - علي ماهر يطلب ضم محمود حمادة.. والمصري يتواصل مع فاركو

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 16:49

كتب : عمرو نبيل

محمود حمادة - البنك

لا يزال المصري يرغب في إبرام المزيد من الصفقات لدعم صفوف الفريق بقوة استعدادا للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن علي ماهر المدير الفني للمصري طلب التعاقد مع محمود حمادة لاعب نادي فاركو.

ويرغب علي ماهر في ضم محمود حمادة منذ أن كان مدربا لفيوتشر قبل أن يرحل ويتولى تدريب المصري.

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وفي السياق ذاته تواصل مسؤولي المصري مع فاركو من أجل الاستفسار عن موقف اللاعب وإمكانية بيعه والقيمة المالية المحددة له.

المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تعاقد مع كل من ميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد وفخر الدين بن يوسف ويوسف الجوهري وليستويل أمانكونا.

ولعب محمود حمادة فاركو خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

كما حجز صاحب الـ 29 عاما مركزا أساسيا في منتخب مصر منذ تولي روي فيتوريا مسؤولية تدريبه.

محمود حمادة الدوري المصري المصري فاركو
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