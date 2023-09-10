مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف موديست من المشاركة في المسابقات القارية

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 16:11

كتب : محمد عبد العظيم

أنتوني موديست - الأهلي

بات الإعلان الرسمي لانضمام الفرنسي أنتوني موديست إلى الأهلي قريبا للغاية بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح.

أنتوني موديست

النادي : لاعب حر

الأهلي

ويتسائل المتابعون عن موقف مشاركة اللاعب في المسابقات القارية التي يخوضها الأهلي حتى يناير المقبل.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "نحن حاليا في المرحلة الثالثة من القيد والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري".

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وأوضح "أي لاعب جديد سيتم قيده خلال تلك الفترة سيحق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من المجموعات ويغيب عن دور الـ32 فقط".

وبذلك يحق لأنتوني موديست المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات حال تأهل الأهلي بعد تجاوز سان جورج الإثيوبي.

ويخوض الأهلي أربع جولات في دور المجموعات قبل يناير المقبل خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.

وبسؤاله عن موقف المهاجم الفرنسي من السوبر الإفريقي أجاب "الأهلي واتحاد العاصمة أرسلوا بالفعل قائمة اللاعبين المؤهلين لمباراة السوبر الإفريقي، ولكن يمكن للنادي إضافة أي لاعب أو استبداله بآخر حتى قبل بداية الاجتماع الفني للمباراة الذي يسبقها بـ 24 ساعة".

وأخيرا عن الدوري الإفريقي اختتم المصدر تصريحاته "متاح تسجيل اللاعبين في الوقت الحالي وحتى 10 أكتوبر المقبل وسيشارك أي لاعب مقيد بصورة طبيعية".

وبذلك يحق للأهلي قيد أنتوني موديست بصورة طبيعية ويشارك مع الفريق في السوبر الإفريقي ودوري الأبطال بداية من دور المجموعات والدوري الإفريقي وفقا لرؤية الجهاز الفني.

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