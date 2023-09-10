سباليتي يستدعي جناح بولونيا لتعويض مصابي إيطاليا

قرر لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا استدعاء ريكاردو أورسوليني جناح بولونيا قبل مباراة أوكرانيا في تصفيات يورو 2024.

ويحل منتخب أوكرانيا ضيفا على إيطاليا يوم الثلاثاء في تصفيات يورو 2024.

وجاء القرار من أجل تعويض غياب جيانلوكا مانشيني وماتيو بوليتانو اللذين تعرضا للإصابة.

ولعب أورسوليني مباراتين دوليتين من قبل مع الأتزوري.

وتعادل منتخب إيطاليا مع مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بهدف لمثله في الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024 يوم السبت.

وكانت هذه هي المباراة الأولى للمدرب لوتشيانو سباليتي بعد رحيله عن نابولي متوجا بلقب الدوري.

وجاء سباليتي خلفا لروبرتو مانشيني الذي انتقل لتدريب منتخب السعودية.

وتقدم الأزوري عن طريق شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو في الدقيقة 47، بعد تمريرة من نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر.

وفي الدقيقة 81، تعادل منتخب مقدونيا الشمالية بواسطة إنيس باردي لاعب طرابزون سبور التركي.

وتعيد هذه المباراة للأذهان سبب عدم تأهل منتخب إيطاليا إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الأزوري قد خسر نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، أمام مقدونيا الشمالية بهدف متأخر من ألكساندر ترايكوفسكي في الدقيقة 92.

النتيجة تركت إيطاليا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، في المجموعة التي تتصدرها إنجلترا برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، وتليها أوكرانيا بـ 7 نقاط من 4 مباريات.

فيما يحتل منتخب مقدونيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل منتخب مالطا المجموعة خالي الوفاض.

video:1