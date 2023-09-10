في الجول يكشف كواليس هروب سيف الكومي من معسكر المصارعة.. وحلول الاتحاد

أزمة جديدة شهدها الاتحاد المصري للمصارعة بهروب لاعبه سيف الكومي عقب معسكر المنتخب في قيرغستان.

وتعتبر تلك الحالة ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة بل أنها الثانية خلال ثلاثة أشهر فقط.

وكان أحمد فؤاد بغدودة في نهاية مايو الماضي قد هرب من بعثة مصر المشاركة في بطولة إفريقيا في تونس والسفر إلى أوروبا.

وتوصل FilGoal.com لكواليس غياب سيف الكومي عن مسعكر منتخب المصارعة في أوروبا.

وكان سيف الكومي يملك تأشيرة سفر لدولة فنلندا في أوروبا بسبب خوض بطولة هناك في الشهر المقبل.

وشارك الكومي في معسكر منتخب مصر في قيرغستان وتفاجأ الاتحاد المصري للمصارعة باختفاء اللاعب خلال الترانزيت في دبي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يحصل على راتب شهري يصل إلى 4 آلاف جنيه لأنه فئة ثانية من فئات الاتحاد المصري للمصارعة.

ويأتي ذلك بسب حصول اللاعب على فضية بطولة إفريقيا بعد الخسارة من بطل الجزائر.

وعلم الاتحاد المصري للمصارعة أن اللاعب وصل إلى بولندا حاليا ويسعى للتواصل مع وزارة الرياضة لملاحقة اللاعب.

ويسعى الاتحاد المصري للمصارعة عن طريق مستشاره القانوني للوصول إلى حلول جذرية للحد من قضية هروب اللاعبين.

ويرى الاتحاد المصري للمصارعة أن الحل الوحيد هو وجود مقابل مادي مرضي للاعبين، ولا يوجد مصدر دخل للاتحاد سوى دعم الوزارة.