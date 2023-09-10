تغيير في ألوان ملابس منتخب مصر ضد تونس

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر لكرة القدم

تقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص المعتاد أمام تونس في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين.

ويلعب منتخب مصر ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية تقام في استاد الدفاع الجوي.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود بدلا من الأبيض، والجوارب السوداء.

أخبار متعلقة:
بحضور وزير الرياضة.. الكشف عن راعي جديد لمنتخب مصر معلول على رأس بعثة تونس التي تواجه مصر

بينما يرتدي منتخب تونس الزي الأبيض بالكامل.

وكان منتخب مصر فاز على إثيوبيا بهدف دون رد سجله مصطفى فتحي في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

واختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على بواتسونا بنتيجة 3-0.

وتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق ألفورد فيلابهي بالخطأ في مرماه بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

وعزز يوسف المساكني من تقدم نسور قرطاج برأسية بعد عرضية من علي عبدي في الدقيقة 82.

وسجل المساكني الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثنائية المساكني رفعت رصيده لـ 20 هدفا أصبح بها في المركز الرابع في ترتيب هدافي نسور قرطاج تاريخيا.

ويواصل نسور قرطاج التواجد في نهائيات أمم إفريقيا بشكل مستمر منذ نسخة 1994 دون غياب.

منتخب مصر منتخب تونس
نرشح لكم
خبر في الجول - موديست يجتاز الكشف الطبي لـ الأهلي فاروق جعفر يعلن عبر في الجول ترشحه لمنصب رئيس الزمالك خبر في الجول - خزينة الإسماعيلي تنتعش.. المصري يسدد القسط الثاني من صفقة باهر مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وعواد يواصل التأهيل أوسوريو: نستهدف تجهيز اللاعبين بدون إصابات.. وسامسون لاعب جيد جدا ولكن مارشيلو ليبي: منتخب مصر كان عظيما وقت الفوز على إيطاليا.. ومحمد صلاح رائع خبر في الجول - تخفيض عقد حمدي النقاز مع الإسماعيلي غزل دمياط يطالب بالبقاء في دوري القسم الثالث
أخر الأخبار
سباليتي يستدعي جناح بولونيا لتعويض مصابي إيطاليا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كواليس هروب سيف الكومي من معسكر المصارعة.. وحلول الاتحاد 33 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - موديست يجتاز الكشف الطبي لـ الأهلي 53 دقيقة | الكرة المصرية
تغيير في ألوان ملابس منتخب مصر ضد تونس 59 دقيقة | الكرة المصرية
بحضور وزير الرياضة.. الكشف عن راعي جديد لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
معلول على رأس بعثة تونس التي تواجه مصر ساعة | منتخب مصر
فاروق جعفر يعلن عبر في الجول ترشحه لمنصب رئيس الزمالك ساعة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: قبل التوقيع الرسمي.. موديست يجري الكشف الطبي في سويسرا اليوم الأحد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي