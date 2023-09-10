تغيير في ألوان ملابس منتخب مصر ضد تونس

تقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص المعتاد أمام تونس في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين.

ويلعب منتخب مصر ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية تقام في استاد الدفاع الجوي.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود بدلا من الأبيض، والجوارب السوداء.

بينما يرتدي منتخب تونس الزي الأبيض بالكامل.

وكان منتخب مصر فاز على إثيوبيا بهدف دون رد سجله مصطفى فتحي في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

واختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على بواتسونا بنتيجة 3-0.

وتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق ألفورد فيلابهي بالخطأ في مرماه بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

وعزز يوسف المساكني من تقدم نسور قرطاج برأسية بعد عرضية من علي عبدي في الدقيقة 82.

وسجل المساكني الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثنائية المساكني رفعت رصيده لـ 20 هدفا أصبح بها في المركز الرابع في ترتيب هدافي نسور قرطاج تاريخيا.

ويواصل نسور قرطاج التواجد في نهائيات أمم إفريقيا بشكل مستمر منذ نسخة 1994 دون غياب.