بحضور وزير الرياضة.. الكشف عن راعي جديد لمنتخب مصر

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر

حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل توقيع شراكة راعي رسمي جديد لمنتخب مصر.

ووقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية شراكة مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي للحصول على حقوق الرعاية الرسمية والشراكة التكنولوجية للمنتخبات المصرية لكرة القدم.

وتستمر تلك الرعاية حتى بطولة كأس العالم 2026، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة اتصالات مصر والتي تستهدف المساهمة في دعم وتعزيز النشاط الرياضي في مصر من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم للنهوض بالرياضة المصرية.

أخبار متعلقة:
معلول على رأس بعثة تونس التي تواجه مصر مارشيلو ليبي: منتخب مصر كان عظيما وقت الفوز على إيطاليا.. ومحمد صلاح رائع كرة طائرة - مصر تهزم المغرب وتلاقي الكاميرون في نصف النهائي.. وخروج تونس حامل اللقب محمود حمادة: الحكم تحامل على منتخب مصر ولكن

وأقيم حفل الرعاية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وكل من أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتسويق الرياضي وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية بعد غدا الثلاثاء أمام منتخب تونس.

وكان الفراعنة قد حققوا الفوز على إثيوبيا بهدف دون مقابل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر لها في كوت ديفوار يناير المقبل.

منتخب مصر مصر رعاية منتخب مصر
نرشح لكم
تغيير في ألوان ملابس منتخب مصر ضد تونس معلول على رأس بعثة تونس التي تواجه مصر مارشيلو ليبي: منتخب مصر كان عظيما وقت الفوز على إيطاليا.. ومحمد صلاح رائع اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة محمد حمدي ضد إثيوبيا غرابة: التحكيم أمام إثيوبيا لم يكن في أفضل حالاته.. وكاف تسبب لنا في مشاكل محمود حمادة: الحكم تحامل على منتخب مصر ولكن مصطفى فتحي: حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر.. واللعب من عدمه ليس قراري مؤتمر فيتوريا: استحققنا الفوز أمام إثيوبيا رغم الغيابات.. وموعد انضمام صلاح
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف موديست من المشاركة في المسابقات القارية 13 دقيقة | الدوري المصري
سباليتي يستدعي جناح بولونيا لتعويض مصابي إيطاليا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كواليس هروب سيف الكومي من معسكر المصارعة.. وحلول الاتحاد 54 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - موديست يجتاز الكشف الطبي لـ الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تغيير في ألوان ملابس منتخب مصر ضد تونس ساعة | الكرة المصرية
بحضور وزير الرياضة.. الكشف عن راعي جديد لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
معلول على رأس بعثة تونس التي تواجه مصر ساعة | منتخب مصر
فاروق جعفر يعلن عبر في الجول ترشحه لمنصب رئيس الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي