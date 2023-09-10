بحضور وزير الرياضة.. الكشف عن راعي جديد لمنتخب مصر

حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل توقيع شراكة راعي رسمي جديد لمنتخب مصر.

ووقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية شراكة مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي للحصول على حقوق الرعاية الرسمية والشراكة التكنولوجية للمنتخبات المصرية لكرة القدم.

وتستمر تلك الرعاية حتى بطولة كأس العالم 2026، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة اتصالات مصر والتي تستهدف المساهمة في دعم وتعزيز النشاط الرياضي في مصر من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم للنهوض بالرياضة المصرية.

وأقيم حفل الرعاية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وكل من أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتسويق الرياضي وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية بعد غدا الثلاثاء أمام منتخب تونس.

وكان الفراعنة قد حققوا الفوز على إثيوبيا بهدف دون مقابل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر لها في كوت ديفوار يناير المقبل.