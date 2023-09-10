معلول على رأس بعثة تونس التي تواجه مصر

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

فرنسا - تونس - علي معلول

يتواجد التونسي علي معلول ظهير الأهلي بشكل طبيعي ضمن بعثة منتخب بلاده التي تسافر إلى القاهرة لملاقاة منتخب مصر وديا.

ويحل منتخب تونس ضيفا على مصر في مباراة ودية يوم الثلاثاء استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم إفريقيا 2023.

وانتشرت شائعات حول إعفاء معلول من المشاركة أمام مصر وانضمامه إلى صفوف الأهلي الذي يستعد لمواجهة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

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ويلعب الأهلي ضد اتحاد العاصمة في مدينة الطائف السعودية يوم الجمعة المقبل.

وغادر معلول رفقة نسور قرطاج نحو القاهرة قبل قليل.

واختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على بواتسونا بنتيجة 3-0.

وتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية.

ولم يشارك علي معلول في اللقاء وتواجد على مقاعد البدلاء.

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وتقدم المنتخب التونسي عن طريق ألفورد فيلابهي بالخطأ في مرماه بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

وعزز يوسف المساكني من تقدم نسور قرطاج برأسية بعد عرضية من علي عبدي في الدقيقة 82.

وسجل المساكني الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثنائية المساكني رفعت رصيده لـ 20 هدفا أصبح بها في المركز الرابع في ترتيب هدافي نسور قرطاج تاريخيا.

ويواصل نسور قرطاج التواجد في نهائيات أمم إفريقيا بشكل مستمر منذ نسخة 1994 دون غياب.

علي معلول تونس مصر
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