فوت ميركاتو: قبل التوقيع الرسمي.. موديست يجري الكشف الطبي في سويسرا اليوم الأحد

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 14:11

كتب : FilGoal

أنتوني موديست

بات الإعلان الرسمي عن انضمام أنتوني موديست إلى الأهلي قريبا للغاية بعد تحديد موعد الكشف الطبي.

أنتوني موديست

النادي : لاعب حر

الأهلي

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أنه تم حجز الكشف الطبي للاعب اليوم الأحد.

ويجري المهاجم الفرنسي الكشف الطبي في سويسرا اليوم الأحد قبل توقيع العقود الرسمية مع الأهلي.

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وأشار التقرير إلى أنه بعد اجتياز الكشف الطبي سيوقع موديست مع الأهلي لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر.

وعلم FilGoal.com أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي يتواجد حاليا رفقة أنتوني موديست لإجراء الكشف الطبي لدى أحد الخبراء الذي سبق للأهلي التعامل معهم.

موقف اللاعب من السوبر الإفريقي

حتى الآن لم يتحدد موقف اللاعب من السفر إلى مصر بشكل مباشر أو السعودية.

هذا الأمر يتوقف على موعد إتمام الصفقة بعد إجراء الكشف الطبي، فإذا كان الوقت يسمح بأن يسافر اللاعب أولا إلى مصر والانضمام للفريق في القاهرة ومرافقته إلى السعودية سيتم ذلك.

أما إذا لم يسمح الوقت بذلك سيسافر اللاعب بشكل مباشر إلى السعودية ويلتحق بالأهلي هناك.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع الفرنسي أنتوني موديست بعقد لمدة موسمين حتى 2025.

وكشف FilGoal.com عن تفاصيل اتفاق الأهلي موديست.

- وضع الأهلي بندا ينص على تمديد التعاقد تلقائيا في الموسم الثاني بحسب نسبة المشاركة في الموسم الأول التي اتفق عليها الطرفين.

- حدد الأهلي عدة بنود إضافية تخص المكافآت حال تسجيل عدد معين من الأهداف والتتويج ببطولات مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

ولعب دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي دور الشريك في المفاوضات مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي بالتنسيق مع المدرب السويسري.

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ولعب موديست في الدوري الفرنسي رفقة أندية نيس وأنجيه وبوردو.

وخاض موديست تجربة احتراف قصيرة في إنجلترا رفقة نادي بلاكبيرن لمدة ستة أشهر من يناير 2012.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

ونجح موديست في الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 لمدة موسم بديلا لسباستيان هالار الذي تعرض للإصابة وقتها.

وخاض موديست بشكل عام 209 مباراة في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 85 هدفا وصناعة 17 آخرين.

وخلال مشاركته في 28 مباراة بقميص دورتموند سجل هدفين وصنع آخر.

الأهلي أنتوني موديست
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