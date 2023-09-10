تنس - كوكو جوف: شكرا لكل من لم يؤمن بي

تشعر الأمريكية كوكو جوف صاحبة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2023 أن الذين شككوا في قدرتها على الوصول لأعلى المستويات كانوا سببا قويا في تحفيزها للوصول إلى ذلك.

وتوجت الأمريكية كوكو جوف - 19 عاما - بلقب أمريكا المفتوحة للتنس في أول ألقابها للبطولات الكبرى "جراند سلام".

وقالت جوف عقب التتويج باللقب: "بكل صراحة، شكراً لكل من لم يؤمن بي".

وأضافت "قبل شهر فزت بلقب بطولة من بطولات الـ500 نقطة وهي بطولة واشنطن، وقتها قالوا إنني سأتوقف عند هذا الحد".

وتابعت "قبل أسبوعين توجت ببطولة سينسيناتي للأساتذة ذات الـ1000 نقطة، فقالوا إن هذا هو أقصى ما سأصل إليه".

وأتم "ها أنا هنا أحمل كأس بطولة أمريكا المفتوحة، هؤلاء كانوا يعتقدون أنهم يسكبون الماء على النيران التي تخرج مني، لكنهم في الواقع كانوا يسكبون علي البنزين لأتوهج أكثر".

عند وصفها بلقب سيرينا ويليامز الجديدة.. قالت "سيرينا هي سيرينا، هي الأفضل على مر العصور" 🗣️ ثريد - من هي كوكو جوف صاحبة الـ 19 عاما الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس؟ 🤔 pic.twitter.com/HFEdvFNo2M — FilGoal (@FilGoal) September 10, 2023

وتغلبت جوف على أرينا سابالينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية.

وأطلقت الصحافة العالمية ومتابعي رياضة التنس لقب "سيرينا ويليامز الجديدة" على الأمريكية الشابة كوكو جوف.

ونجحت كوكو جوف في التتويج بأولى بطولات الجراند سلام بعد حصد لقب أمريكا المفتوحة لتصبح أصغر لاعبة أمريكية تحقق اللقب منذ سيرينا ويليامز.

وعن مقارنتها بسيرينا ويليامز أجابت جوف قبل أيام: "سيرينا هي سيرينا، هي الأفضل على مر العصور".

وشددت جوف "أتمنى أن أفعل نصف ما حققته سيرينا، ولكني لن أقارن نفسي بها لأنها شخص أتطلع لأكون مثله".

واختتمت جوف تعليقها على تلك المقارنة قائلة: "سيرينا هي قدوتي وأعتقد أن الندم الوحيد الذي سأمتلكه طوال حياتي هو عدم قدرتي على اللعب أمامها".

كوكو جوف من مواليد مارس 2004 وحققت لقبها الأول من بطولات جراند سلام في ثاني نهائي تصل إليه.

وكانت جوف قد حققت وصافة بطولة رولان جاروس في عام 2022.

وتعتبر جوف المصنفة السادسة عالميا بينما أفضل تصنيف عالمي وصلت إليه كان المركز الرابع في أكتوبر الماضي.