خبر في الجول - خزينة الإسماعيلي تنتعش.. المصري يسدد القسط الثاني من صفقة باهر

تحصل نادي الإسماعيلي على القسط الثاني من صفقة بيع مدافعه السابق باهر المحمدي إلى المصري.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي حصل على شيك بقيمة القسط الثاني للصفقة وتم إرساله من قبل كامل أبو علي رئيس النادي المصري.

وبلغت قيمة الشيك 10 ملايين جنيه للإسماعيلي، وبذلك يكون النادي المصري سدد قيمة صفقة باهر المحمدي بالكامل للدراويش.

وانتقل باهر المحمدي إلى المصري من الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع الدراويش.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم المقبل المقرر له في النصف الثاني من سبتمبر الجاري.

ويتولى إيهاب جلال قيادة الإسماعيلي كمدير فني خلفا لحمزة الجمل.