كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال

فجّر منتخب الكاميرون مفاجأة في النسخة الحالية من أمم إفريقيا بإقصاء تونس حامل لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويغيب منتخب تونس عن المربع الذهبي لأمم إفريقيا لأول مرة منذ 2009.

وتواجد نسور قرطاج في النهائي بآخر خمس نسخ أقيمت، إذ حصدت تونس وصافة نسختي 2013 و2015 قبل أن تحقق ألقاب 2017 و2019 و2021.

ويصطدم منتخب مصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا مساء غدا الإثنين بالبطولة التي تقام في مصر.

وفشل منتخب تونس بذلك التأهل إلى كأس العالم 2025، بينما لا تزال حظوظه قائمة في التأهل للأولمبياد.

ويستعرض لكم FilGoal.com موقف كأس العالم والأولمبياد:

كأس العالم

تتنافس منتخبات مصر والكاميرون وليبيا والجزائر على ثلاث بطاقات مؤهلة إلى كأس العالم 2025.

ولم تتحدد الدولة المستضيفة لمنافسات كأس العالم 2025 حتى الآن ولكنها ستقام بمشاركة 32 منتخبا بينهم ثلاثة فرق إفريقية.

وحال فوز مصر أمام الكاميرون تحسم رسميا مقعدها في كأس العالم 2025.

إذ يتأهل أول ثلاثة منتخبات من أمم إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2025.

وحتى الآن حسمت منتخبات إيطاليا "حامل اللقب" واليابان وإيران وقطر والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وأمريكا وكندا تأهلهم إلى كأس العالم.

وعقب نهاية البطولات القارية سيتم تحديد 16 منتخبا من الـ 32 المشاركين، وبعد ذلك سيتم إعلان تأهل أول 15 منتخبا لم يحسم تأهله بالإضافة للدولة المضيفة وذلك في أغسطس 2024.

الأولمبياد

يخوض 12 منتخبا منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ولم يحسم أي منتخب مقعده سوى فرنسا المستضيف.

بينما سيتم حسم 6 مقاعد جديدة بعد إقامة التصفيات خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر.

وتم تقسيم 24 منتخبا بينهم مصر وتونس من إفريقيا إلى ثلاث مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى طوكيو.

بينما في يونيو 2024 سيتم حسم المقاعد الخمسة المتبقية بناء على التصنيف وكوتة كل قارة في التواجد.

وبذلك يمتلك منتخب مصر فرصتين للتأهل إلى أولمبياد باريس.

الطريقة الأولى:

تقع مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فنلندا وتونس واليابان وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا.

تقام منافسات المجموعة الثانية في طوكيو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر.

وتُلعب التصفيات بنظام المجموعة من دور واحد ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى باريس 2024.

وحال حصد منتخب مصر أحد المركزين الأول والثاني سيتأهل مباشرة إلى باريس.

الطريقة الثانية:

حال فشل منتخبا مصر وتونس في التأهل إلى أولمبياد باريس من التصفيات المقرر إقامتها في طوكيو سيتم التنافس عن طريق التصنيف.

سيشارك أحد منتخبات إفريقيا في باريس 2024 عن طريق الكوتة القارية وسيتم اختيار أفضل منتخب إفريقيا صاحب أعلى تصنيف في يونيو 2024.

ووفقا للتصنيف العالمي الحالي يتفوق منتخب تونس على باقي منتخبات القارة، إذ يتواجد نسور قرطاج في المركز 18.

بينما تقدم منتخب مصر إلى المركز 21 حتى الآن وقبل نهاية بطولة أمم إفريقيا الحالية.

ولدى الفراعنة فرصة كبيرة للتقدم في التصنيف العالمي حال تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين ببطولة أمم إفريقيا.

ويدخل منتخب الكاميرون المنافسة في المركز 25 عالميا والثالث إفريقيا، ويواجه نظيره المصري في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويمتلك منتخبا مصر وتونس فرصة لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لباريس حتى وإن لم يحسم بطاقة التأهل وذلك من أجل التصنيف العالمي.

وفي منتصف يونيو 2024 سيتم الفصل باختيار أفضل منتخب إفريقي في التصنيف العالمي لتمثيل القارة في أولمبياد باريس.