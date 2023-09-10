مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وعواد يواصل التأهيل

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 12:59

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشرح كافة مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم .

وواصل محمد عواد برنامجه التأهيلي، وخاض مجموعة من التدريبات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بارتشاح في الركبة.

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وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية باجهاد عضلي وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.

وشهدت التقسيمة التي خاضها اللاعبين التركيز على بعض الجوانب الخططية، و تنفيذ بعض الجمل التكتيكية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وجهازه المعاون.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك شيكابالا أوسوريو
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