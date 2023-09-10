هاري كين: البحث عن الألقاب ليس السبب الوحيد لانضمامي لبايرن

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

أوضح الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ أن البحث عن الألقاب لم يكن السبب الوحيد لانتقاله إلى صفوف الفريق البافاري قادما من توتنام.

وانتقل هاري كين إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف من صفوف توتنام الذي فشل معه في التتويج بأي لقب بعد مسيرة طويلة.

وقال كين عبر صحيفة ديلي ميل: "هناك الكثير من الحديث عن الألقاب، بالطبع أريد الفوز بالبطولات. لكن هذا لم يكن السبب الوحيد الذي دفعني للانتقال إلى بايرن".

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وأضاف الدولي الإنجليزي "الموسم الماضي كان جيدا بالنسبة لي شخصيا ولكن ليس بالنسبة لتوتنام كفريق".

وتابع "شعرت أنني بحاجة للعب في أعلى مستوى إذا أردت التطور، وأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جديدة وخوض تحديات جديدة".

وواصل "إذا أردت أن أكون بالقرب من أفضل المهاجمين وأفضل اللاعبين في العالم، فأنا بحاجة للعب في دوري أبطال أوروبا والقتال من أجل الألقاب".

وأتم كين "أكثر ما شعرت به منذ انتقالي لبايرن ميونيخ هو الضغط. الأمر لا يتعلق فقط بالرغبة في الفوز، بل عليك الفوز".

ورحل هاري كين عن توتنام بعد مسيرة ذهبية سجل خلاله 278 بعدما خاض 430 مباراة.

ولعب كين 4 مباريات مع بايرن ميونيخ وسجل خلالهم 3 أهداف.

هاري كين بايرن ميونيخ توتنام
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