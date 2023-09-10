مارشيلو ليبي: منتخب مصر كان عظيما وقت الفوز على إيطاليا.. ومحمد صلاح رائع

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

مصر ضد إيطاليا في 2009

استعاد مارشيلو ليبي المدير الفني الأسبق لمنتخب إيطاليا ذكريات مواجهة مصر في كأس العالم للقارات عام 2009 في جنوب إفريقيا.

وقال ليبي عبر قناة الحياة: "منتخب مصر لعب ضدنا في كأس القارات 2009 بروح عظيمة وكان هذا سببا لسعادة كل المنتخبات التي تلعب أمامنا بعد أن خسرنا هذه المباراة".

وأضاف "هناك فترات لا تسير فيها الأمور بشكل جيد، إيطاليا فشلت في التأهل لكأس العالم وغيرت المدرب وجاء سباليتي بدلا من مانشيني والمنتخب الآن يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وأتمنى أن يحقق نتائج جيدة في القريب العاجل".

بطل العالم في 2006 واصل تصريحاته "لا أعرف الكثير عن كرة القدم المصرية، ومؤخرا لا أتابع كرة القدم كثيرا لأنني أحصل على فترة راحة فقط أتابع بشكل عامل".

وأكمل "في السعودية يشترون لاعبين مميزين والنجوم من جميع أنحاء العالم ولكن من أجل تكوين منتخب سعودي قوي ستحتاج إلى بعض الوقت والخبرات لإعداد فريق كبير ورائع".

وبسؤاله ميسي أم رونالدو رد قائلا: "إذا أردنا اختيار أفضل 5 لاعبين في العالم فهم من بينهم بالتأكيد وهناك لاعبين لا يمكن تصنيفهم وليس أحدهم أفضل من الآخر".

وأكد "حققت كل أحلامي كمدرب في كرة القدم وأفضل شعور شعرت به في مسيرتي مع إيطاليا هو الفوز بكأس العالم 2006".

وكشف "ابتعدت عن كرة القدم لأنني أصبحت عجوزا.. عمري الآن 75 عاما ولا أستطيع العمل في الكرة، أنا أقضي الوقت مع أسرتي وأتابع كرة القدم عبر التليفزيون".

وأشار "نجاح مصر في الفوز على إيطاليا وهي بطل العالم يدل على أن المنتخب المصري كان عظيما".

وأفصح "لا أنوي العمل مجددا في كرة القدم.. أريد أن أستريح".

واستطرد "دربت العديد من اللاعبين الرائعين.. ديل بييرو وزيدان وإدجار ديفيز وجميعهم حققوا معي نجاحات عظيمة وأسعدوني كثيرا".

وأتم تصريحاته قائلا: "محمد صلاح لاعب عظيم ومهاري للغاية".

وفاز منتخب مصر على إيطاليا بهدف دون رد في كأس القارات 2009 سجله محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق.

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