خبر في الجول - تخفيض عقد حمدي النقاز مع الإسماعيلي

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن في الحصول على موافقة حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق بتخفيض تعاقده.

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وجمعت جلسة مجلس إدارة الإسماعيلي مع حمدي النقاز من أجل التفاوض حول مستحقاته المتأخرة والحديث عن تخفيض تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عقد جلسة أمس السبت مع حمدي النقاز.

وأسفرت الجلسة عن منح اللاعب مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي والمقدرة بما يقرب من 120 ألف دولار.

كما نجح مسؤولوا الإسماعيلي في تخفيض تعاقد النقاز من 300 ألف دولار في الموسم إلى 180 ألف دولار.

وكانت أزمة قد نشبت بين حمدي النقاز والإسماعيلي في نهاية يونيو الماضي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان اللاعب يجهز خطابا رسميا لفسخ تعاقده مع النادي على خطى مواطنه فراس شواط.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي في حل أزمة اللاعب مع الحصول على موافقته بتخفيض راتبه.

وأنهى الإسماعيلي مسابقة الدوري في الموسم المنقضي بالمركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم المقبل المقرر له في النصف الثاني من سبتمبر الجاري.

ويتولى إيهاب جلال قيادة الإسماعيلي كمدير فني خلفا لحمزة الجمل.