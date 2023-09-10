خبر في الجول - تخفيض عقد حمدي النقاز مع الإسماعيلي

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 11:33

كتب : عمرو نبيل

حمدي النقاز في مواجهة ضد عمرو السعداوي خلال مباراة الإسماعيلي أمام المصري

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن في الحصول على موافقة حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق بتخفيض تعاقده.

حمدي النقاز

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وجمعت جلسة مجلس إدارة الإسماعيلي مع حمدي النقاز من أجل التفاوض حول مستحقاته المتأخرة والحديث عن تخفيض تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عقد جلسة أمس السبت مع حمدي النقاز.

أخبار متعلقة:
بعد 41 يوما.. الشباب السعودي يعلن رحيل كايزر ويستعين بمدرب الإسماعيلي السابق خبر في الجول - محمود جابر مدير قطاع الناشئين الجديد في الإسماعيلي بدون مقابل.. الإسماعيلي يعلن تولي أبو جريشة رئاسة قطاع الكرة أبو الحسن: سنحاول حل أزمة قيد الإسماعيلي.. وقطاع الكرة سيكون مسؤولا عن إدارة الفريق

وأسفرت الجلسة عن منح اللاعب مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي والمقدرة بما يقرب من 120 ألف دولار.

كما نجح مسؤولوا الإسماعيلي في تخفيض تعاقد النقاز من 300 ألف دولار في الموسم إلى 180 ألف دولار.

وكانت أزمة قد نشبت بين حمدي النقاز والإسماعيلي في نهاية يونيو الماضي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان اللاعب يجهز خطابا رسميا لفسخ تعاقده مع النادي على خطى مواطنه فراس شواط.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي في حل أزمة اللاعب مع الحصول على موافقته بتخفيض راتبه.

وأنهى الإسماعيلي مسابقة الدوري في الموسم المنقضي بالمركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم المقبل المقرر له في النصف الثاني من سبتمبر الجاري.

ويتولى إيهاب جلال قيادة الإسماعيلي كمدير فني خلفا لحمزة الجمل.

الإسماعيلي حمدي النقاز المستحقات المتأخرة
نرشح لكم
مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وعواد يواصل التأهيل أوسوريو: نستهدف تجهيز اللاعبين بدون إصابات.. وسامسون لاعب جيد جدا ولكن عجوز ولكن الذخيرة قبل السلاح.. كيف يستفيد الأهلي من أنتوني موديست عضو إدارة الاتحاد السكندري: الصفقة المتبقية لنادي ستكون مهاجم من غانا تعيين إسلام شكري رئيساً لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر بعد نهاية الأزمة.. جونيور أجاي يكشف موعد عودته لتدريبات سموحة بعد نهاية الراحة.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للسوبر الإفريقية خبر في الجول - بلدية المحلة يستعير مدافع الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وعواد يواصل التأهيل دقيقة | الكرة المصرية
استدعاء توريس ولاعب فياريال لمنتخب إسبانيا بدلا من أسينسيو وأولمو 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوسوريو: نستهدف تجهيز اللاعبين بدون إصابات.. وسامسون لاعب جيد جدا ولكن 38 دقيقة | الدوري المصري
عجوز ولكن الذخيرة قبل السلاح.. كيف يستفيد الأهلي من أنتوني موديست ساعة | تقرير في الجول
هاري كين: البحث عن الألقاب ليس السبب الوحيد لانضمامي لبايرن ساعة | الكرة الأوروبية
مارشيلو ليبي: منتخب مصر كان عظيما وقت الفوز على إيطاليا.. ومحمد صلاح رائع ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تخفيض عقد حمدي النقاز مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
غزل دمياط يطالب بالبقاء في دوري القسم الثالث 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل