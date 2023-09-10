غزل دمياط يطالب بالبقاء في دوري القسم الثالث

طالب نادي غزل دمياط متذيل المجموعة التاسعة بدوري القسم الثالث بحفظ حق النادي في البقاء في دوري الدرجة الثالثة أسوة بمركز شباب منية سمنود.

وقال نادي غزل دمياط في بيان رسمي: "هذا الطلب بعد قرار اتحاد الكرة بإدراج الفريق ضمن أندية دوري القسم الثالث".

وأضاف "لأن نادي غزل دمياط كان قد تقدم بشكوى ضد فريق بني عبيد حيث تأخرت سيارة الإسعاف لفترة طويلة ولم يتم النظر إلى الشكوى مع أن اللوائح تؤكد في حالة عدم توفر سيارة إسعاف يتم احتساب نتيجة المباراة بالفوز للفريق المنافس".

وأتم "ولكن لم يتم الرد على شكوى غزل دمياط في المقابل تقدم منية سمنود بشكوى ضد فريق شبان بدواي لإشراكهم لاعب شارك في ثلاث أندية في موسم واحد فكانت النتيجة عدم هبوط منية سمنود وبقاء أيضا شبان بدواي".