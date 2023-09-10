عضو إدارة الاتحاد السكندري: الصفقة المتبقية لنادي ستكون مهاجم من غانا

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن ناديه يتبقى له صفقة واحدة فقط لتدعيم فريق كرة القدم قبل انطلاق الدوري المصري الموسم المقبل.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال سلامة في تصريحات للصحفيين: "يتبقى لنا صفقة واحدة فقط وهي مهاجم من غانا سنعلن عنه في وقت لاحق".

وأضاف "تعاقدنا من 14 لاعبا ونتائج معسكر الإعداد كانت أكثر من رائعة وساعد على خلق حالة من الإنسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى".

وأكمل "طارق العشري المدير الفني بذل الكثير من الجهد ولم يغادر المعسكر منذ بدايته من أجل تحضير الفريق بأفضل شكل للموسم الجديد".

وأوضح "هناك لاعبين رحلوا بناء على طلب من المدير الفني وآخرين انتهت إعارتهم للاتحاد السكندري".

وأتم تصريحاته قائلا: "النادي قرر الإبقاء على مابولولو وعدم بيعه لحاجة الفريق له مثلما أكد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري قبل أيام قليلة".