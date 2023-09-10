ذكريات مؤلمة في بداية سباليتي.. إيطاليا تتعثر أمام مقدونيا بهدف زميل تريزيجيه
الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 00:52
كتب : FilGoal
تعادل منتخب إيطاليا مع مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بهدف لمثله في الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.
وكانت هذه هي المباراة الأولى للمدرب لوتشيانو سباليتي بعد رحيله عن نابولي متوجا بلقب الدوري.
وجاء سباليتي خلفا لروبرتو مانشيني الذي انتقل لتدريب منتخب السعودية.
وتقدم الأزوري عن طريق شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو في الدقيقة 47، بعد تمريرة من نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر.
video:1
إيموبيلي يمنح إيطاليا هدف التقدّم أمام مقدونيا الشمالية#تصفيات_أمم_أوروبا #إيطاليا_مقدونيا_الشمالية pic.twitter.com/vLfbB2cvmh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2023
وفي الدقيقة 81، تعادل منتخب مقدونيا الشمالية بواسطة إنيس باردي لاعب طرابزون سبور التركي.
وتعيد هذه المباراة للأذهان سبب عدم تأهل منتخب إيطاليا إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وكان الأزوري قد خسر نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، أمام مقدونيا الشمالية بهدف متأخر من ألكساندر ترايكوفسكي في الدقيقة 92.
النتيجة تركت إيطاليا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، في المجموعة التي تتصدرها إنجلترا برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، وتليها أوكرانيا بـ 7 نقاط من 4 مباريات.
فيما يحتل منتخب مقدونيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل منتخب مالطا المجموعة خالي الوفاض.