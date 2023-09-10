لاعب "بايرن العالمي" لـ في الجول: "الاتصالات" يسيء معاملتي لإجباري على توقيع عقد بـ 7000 جنيه

تحدث ساجد زكريا لاعب المصرية للاتصالات عن أزمته مع فريقه الحالي بعد عودته من المشاركة في مشروع الفريق العالمي الذي يقيمه بايرن ميونيخ الألماني لاكتشاف المواهب.

وقال زكريا لـ FilGoal.com: "أنا ساجد زكريا الظهير الأيمن للمصرية للاتصالات، من مواليد 2005. سافرت مع بايرن ميونيخ في الفريق العالمي".

وأضاف "لعبت في المصرية للاتصالات 5 مواسم وتم تصعيدي للفريق الأول في العام الماضي وكنت من أوائل من تم تصعيدهم من القطاع".

وأوضح "تقدمت لمشروع بايرن ميونيخ وتم قبولي ضمن 30 لاعبا من أصل 6000 حول العالم. بدأت في تجهيز أوراقي للسفر، فطلب بايرن ورقة من فريقي هنا في مصر للسفر".

وتابع "طلبتها من المصرية للاتصالات فرفضوا منحي إياها قبل توقيع عقد، بكم هذا العقد؟ 7 آلاف جنيه سنويا. بالطبع لا يمكنني توقيع عقد كهذا، فتواصلت مع الإدارة في بايرن ميونيخ وشرحت الوضع، فتفهموا واستغنوا عن هذه الورقة".

وواصل "قضيت شهرا بين 16 يونيو و16 يوليو ولعبنا 7 مباريات، وحين عدت للمصرية للاتصالات عاملوني معاملة سيئة للغاية ورفضوا إشراكي في التدريبات لأنهم يريدون مني توقيع هذا العقد بهذا المقابل".

واختتم "لا أريد افتعال مشكلة مع النادي فهو صاحب فضل عليَّ ولكني الآن أتحدث عن حقي، ولي 5 آلاف جنيه من مكافآت مباريات الموسم الماضي لم أحصل عليهم بعد. أريد مساعدة اتحاد الكرة في هذا الأمر".

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وانضم ساجد زكريا الظهير الأيمن للمصرية للاتصالات إلى الفريق العالمي لبايرن ميونيخ الذي تم إنشائه لاكتشاف المواهب من مختلف أنحاء العالم.

وتواجد ساجد زكريا رفقة اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادة روي ماكاي أحد أساطير بايرن ميونيخ.

ويعد ساجد هو العربي الوحيد في قائمة بايرن ومن بين أربعة أفارقة إذ أن الثلاثي الآخر من نيجيريا.

وسبق وأن تواجد حارس مصري مع الفريق العالمي لبايرن في العام الماضي وهو مروان صلاح.

ويهدف مشروع الفريق العالمي لبايرن إلى إعطاء الفرصة للمواهب تحت 19عاما للتدرب في أجواء احترافية ليصبحوا لاعبين محترفين.

ويعد ذلك العام هي المرة الثالثة التي يقوم فيها بايرن بتكوين فريقه العالمي لاكتشاف المواهب.

وسبق ووقع بايرن مع دانيال فرانسيس لينضم للفريق وهو حاليا معار في النمسا لنادي أوستريا كلاجينفورت.

كما انتقل جوزيه مولاتو وجاكوف زاجا إلى الدوري الأمريكي ويلعبان في صفوف دالاس.

كما أن ستة لاعبين من نسخة العام الماضي ومن بين 22 لاعبا لعبوا بشكل احترافي الموسم الحالي مع مختلف الأندية وفقا لموقع بايرن الرسمي.