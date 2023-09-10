بعد نهاية الأزمة.. جونيور أجاي يكشف موعد عودته لتدريبات سموحة

كشف جونيور أجاي لاعب سموحة موعد عودته للتدريبات بعد تعاقيه من الإصابة التي تعرض لها.

جونيور أجاي النادي : سموحة سموحة

وقال أجاي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تعافيت من الإصابة التي تعرضت لها وسأعود للتدريبات خلال 3 أسابيع أو شهر بأقصى تقدير".

"ما حدث مع إدارة سموحة كان سوء فهم ولكننا تحدثنا وانتهى الأمر، وأشكر مدرب الفريق الذي يثق في وفي عودتي لمستواي ولا أعاني من أي مشاكل حاليأ".

وحسبما علم FilGoal.com فإن أجايي اتهم النادي بتزوير توقيعه بتسلمه مبلغ 50 ألف دولار دون أن يتسلم في وقت سابق.

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وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفق مع أجايي خلال الجلسة على التنازل عن بلاغه ضد النادي.

وكذلك إكمال مرحلة علاجه في أي مركز طبي يختاره.

أجايي البالغ من العمر 27 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب مباراة رسمية واحدة بقميص سموحة بفعل الإصابة.