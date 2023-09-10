بذكريات كأس العالم.. اليابان تقسو على ألمانيا برباعية ودية

بذكريات كأس العالم 2022 حقق منتخب اليابان الفوز على ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب فولكسفاجن بألمانيا.

فوز منتخب اليابان يأتي كتكرار لفوزه على ألمانيا في كأس العالم 2022 بهدفين مقابل هدف والتي كانت سببا في خروج ألمانيا من دور المجموعات.

ويغيب الفوز عن منتخب ألمانيا للمباراة الخامسة على التوالي منذ نهاية كأس العالم.

تقدم جونيا إتو بالهدف الأول لليابان في الدقيقة الـ 11 بعد عرضية لمسها ولمست قدم أنطونيو روديجير وسكنت الشباك.

وتعادل منتخب ألمانيا عن طريق ليروي ساني في الدقيقة الـ 19 مستغلا تمريرة من فلوريات فيرتز.

وبعد ثلاث دقائق أضاف أياسي ويدا الهدف الثاني لليابان بعد عرضية من إتو أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل تاكوما أسانو الهدف الثالث بعد تمريرة من تافيكوسو كوبو أمام المرمى الخالي.

وأنهى أو تاناكا رباعية اليابان في الدقيقة الـ 92 بعد مرور رائع من كوبو الذي أرسل عرضية على رأس تاناكا ليضع الكرة في الشباك.

وسيلعب منتخب ألمانيا مباراته الودية المقبلة ضد فرنسا يوم 12 سبتمبر.

ولا يشارك منتخب ألمانيا في تصفيات يورو 2024 كونه مستضيف البطولة وسيشارك فيها بشكل طبيعي.