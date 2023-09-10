بعد نهاية الراحة.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للسوبر الإفريقية

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 00:15

كتب : حسام نور الدين

كولر في مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الإفريقي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي والذي شهد تنفيذ جوانب فنية متنوعة خلال فقرات التدريب.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا، حيث خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات في الجيم، واستكمل المران البدني في التتش.

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وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجاري.

الأهلي السوبر الإفريقي
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