خبر في الجول - بلدية المحلة يستعير مدافع الاتحاد السكندري

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 23:49

كتب : عمرو نبيل

محمد رجب صافي

أتم بلدية المحلة تعاقده مع صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن بلدية المحلة اتفق مع الاتحاد السكندري على الحصول على خدمات اللاعب محمد رجب صافي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويأتي التعاقد مع صافي بناء على اختيار أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة.

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وكان اللاعب قد قضى الموسم الماضي معارا أيضا لبلدية المحلة وأسهم في صعود الفريق للدوري الممتاز.

وأتم بلدية المحلة تعاقده مع 14 صفقة بشكل رسمي حتى الآن.

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

أحمد العش من البنك الأهلي.

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من إسبانيول

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك

مصطفى صبحي من مودرن فيوتشر.

محمد رجب صافي الاتحاد السكندري بلدية المحلة
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