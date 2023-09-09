خبر في الجول - مدفع تسديد الكرة ولوحات متطورة.. وصول معدات تدريب الأهلي من 5 دول مختلفة

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 23:08

كتب : أحمد الخولي

تدريب الأهلي - إمام عاشور

تسلم الأهلي معدات التدريب الجديدة الذي حرص النادي على شرائها لرفع كفاءة اللاعبين بناء على طلب من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بعد 10 شهور من الانتظار.

وكشف كولر في أكثر من مناسبة عن أنه ينتظر وصول معدات التدريب الحديثة لمساعدته في العمل مع الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن معدات التدريب الجديدة وصلت إلى أخيرا بعد فترة طويلة من انتظار الإفراج عنها في الجمارك، قبل أن يتسلمها الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأتت معدات التدريب الجديدة الخاصة بالأهلي من 5 دول مختلفة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا والسويد وبلجيكا بما يقابل ما يقرب من مليون دولار

ومن بين الأجهزة الجديدة مدفع تسديد الكرات لتدريب حراس المرمى واللاعبين على التعامل مع الكرة في مواقف مختلفة لرفع معدل رد الفعل.

كما حصل الأهلي على جهاز لتدريب اللاعبين على ضربات الرأس للمهاجمين والمدافعين.

وأيضا مجسمات حديثة لتدريب اللاعبين على تنفيذ الضربات الثابتة. وغيرها للتدريب على تغيير مسار الكرة لزيادة معدلات رد الفعل.

كذلك بعض اللوحات الخاصة بالمدرب والذي سوف يستخدمها مارسيل كولر لشرح الحالات الفنية أثناء التدريب.

ويمكن توصيل اللوحات الجديدة بأجهزة الكمبيوتر لشرح الحالات بشكل أدق وتساعد في تحليل البيانات.

الأهلي أيضا حصل على أجهزة للقياسات البدنية وتتبع حركة اللاعبين وأخرى لزيادة القدرات البدنية والتحمل والتنفس.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com أن هناك جزء ثاني من المعدات للمساعدة في رفع المعدلات البدنية ستصل إلى مصر لاحقا ويتم شحنها عبر البحر.

الأهلي مارسيل كولر
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