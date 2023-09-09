ماركا: فندق كريستيانو رونالدو يستضيف المتضررين من الزلزال في المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 23:01

كتب : FilGoal

فندق كريستيانو رونالدو بالمغرب

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قيام فندق كريستيانو رونالدو باستضافة المتضررين من زلزال المغرب.

وضرب زلزال قوي المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونتج عن الزلزال الكثير من الإصابات والوفيات التي قاربت الـ 1000 مع العديد من الخسائر المادية.

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وفقا لماركا فإن فندق بيستانا المملوك لكريستيانو رونالدو والذي يقع في مدينة مراكش المغربية قد فتح أبوابه كمأوى للمتضريين من سقوط منازلهم بسبب الزلزال.

وتجمع بعض المواطنين المغاربة في المباني التي لم تتضرر من الزلزال للبحث عن مأوى بسبب سقوط منازلهم ومن ضمنها فندق رونالدو.

وأعلن الاتحاد المغربي تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بسبب الزلزال.

وتبرع لاعبي المنتخب المغربي بالدماء للذين تعرضوا للإصابة بسبب الزلزال.

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