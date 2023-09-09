تايمز: السعودية تنوي الترشح بملف فردي لاستضافة كأس العالم 2034

لا يزال حلم استضافة كأس العالم يراود المملكة العربية السعودية.

وفقا لصحيفة ذا تايمز البريطانية فإن السعودية تحاول خلال الفترة الحالية الحصول على دعم الدول الأوروبية من أجل الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وفقا لتايمز فإن السعودية بدأت في التواصل مع الرموز الأوروبية في كرة القدم لدعم ملفها المرشح لاستضافة البطولة.

وكانت السعودية قد رغبت في استضافة بطولة كأس العالم 2030 برفقة مصر واليونان في ملف مشترك ولكن الآن قد تخلت عن الفكرة وتنوي الترشح بشكل فردي لاستضافة كأس العالم 2030.

الملف الأقرب حتى الآن لاستضافة كأس العالم 2030 هو الملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وتقام نسخة عام 2026 المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب النسخة الماضية في 2022 والتي أقيمت في قطر بعد أن فاز بالمباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح.