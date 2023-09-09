كرة طائرة - مصر تهزم المغرب وتلاقي الكاميرون في نصف النهائي.. وخروج تونس حامل اللقب

تغلب منتخب مصر على المغرب بنتيجة 3-0 في الأشواط ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة في القاهرة.

وحسم الفراعنة الشوط الأول بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثاني فازت مصر بنتيجة 25-23.

أخيرا حسم المصريون ثالث الأشواط بنتيجة 25-18.

وتغلب منتخب مصر على بوروندي في المجموعات بنتيجة 3-0، بينما خسر بنفس النتيجة أمام الجزائر، ثم فاز على كينيا بنفس النتيجة في دور الـ 16.

وبذلك يلتقي منتخب مصر مع الكاميرون في نصف النهائي، بعد فوزها على تونس حامل اللقب والأكثر تتويجا بنتيجة 3-1.

ونالت الكاميرون ثأرها مما حدث في نهائي 2021 الذي فاز به نسور قرطاج على الكاميرون بنفس النتيجة.

يذكر أيضا أن منتخب تونس هو حامل لقب آخر 3 نسخ على التوالي.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم الإثنين 11 سبتمبر، حيث يلعب منتخب مصر أمام الكاميرون، وتنتظر الجزائر الفائز من ليبيا وتشاد.

ربع النهائي:

الجزائر 3-0 رواندا

تونس 1-3 الكاميرون

مصر 3-0 المغرب

ليبيا × تشاد

نصف النهائي:

الجزائر × الفائز من ليبيا وتشاد

مصر × الكاميرون

المرحلة الترتيبية من المراكز الخامس إلى الثامن:

رواندا × الخاسر من ليبيا وتشاد

تونس × المغرب

*الفائزان يلعبان مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، والخاسران يلعبان مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

المرحلة الترتيبية من المركز التاسع إلى الخامس عشر:

غانا 3-1 تنزانيا

جامبيا (تأهل مباشر)

السنغال 3-0 بوروندي

مالي 0-3 كينيا

*الفائزون يتأهلون لنصف نهائي المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، والخاسرون يلعبون على المراكز من الثالث عشر إلى الخامس عشر.

مباريات الترتيب من المركز التاسع إلى الـ 12:

غانا × جامبيا

كينيا × السنغال

*الفائزان يلعبان مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر، والخاسران يلعبان مباراة تحديد المركزين الـ 11 والـ 12.

الترتيب من المركز الـ 13 إلى الـ 15:

مالي × بوروندي

الفائز يلاقي تنزانيا على المركز الـ 13، والخاسر يحتل المركز الـ 15 والأخير.

ويعد منتخب تونس هو الأكثر تتويجا بالبطولة في التاريخ، برصيد 11 ميدالية ذهبية، بينما حقق الوصافة 7 مرات والمركز الثالث مرتين.

منتخب مصر هو الثاني تاريخيا، حيث فاز باللقب 8 مرات، والميدالية الفضية 6 مرات والبرونزية 3 مرات.

في سجل الأبطال لا يبقى سوى الجزائر والكاميرون بلقبين لكل منهما، بينما حقق المغرب الميدالية البرونزية 3 مرات.