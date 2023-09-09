صفقات بالجملة.. نادي العبور يعلن التعاقد مع 19 لاعبا في سوق الانتقالات الصيفية
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 21:07
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي العبور تعاقده مع 19 لاعبا دفعة واحدة لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يستعد العبور للمشاركة في دوري الدرجة الثانية بالموسم المقبل.
وجاءت صفقات العبور بالكامل كالتالي:
- محمد رجب
- مصطفى يسري
- سعيد عبد الناصر
- محمد حامد محمد الشناوي
- محمد سامي السيد
- محمود خميس جمعة
- عبد الله عماد الدين
- عبد الرحمن صلاح
- عمر علي رزق
- حسن إبراهيم محمود
- أحمد هشام شوقي
- طارق يحيى وطني
- عمرو علي زين العابدين
- يوسف سعيد عكاشة
- محمد نبيل محمود
- محمد جمال عبد الجواد
- محمد مجدي
- زياد الجيوشي.
ويقيم الفريق معسكرا بمدينة الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد.
ويقود الفريق فنيا المدرب عطية السيد.
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