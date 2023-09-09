أوكرانيا تصمد أمام هجوم إنجلترا.. وبلجيكا تتصدر بالتساوي مع النمسا

تعادل منتخب إنجلترا أمام أوكرانيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا الصيف المقبل.

وأقيمت المباراة بين المنتخبين في بولندا بسبب عدم خوض منتخب أوكرانيا مبارياته في ملعبه بسبب الحرب ضد روسيا.

التعادل رفع رصيد منتخب إنجلترا إلى النقطة 13 في صدارة المجموعة الثالث، بينما وصل أوكرانيا إلى النقطة 7 في المركز الثاني.

ويأتي منتخب إيطاليا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بنفس رصيد مقدونيا الشمالية وسيلعب المنتخبين معا بعد قليل.

ويتذيل المجموعة منتخب مالطا دون رصيد.

تقدم أوكرانيا أولا في الدقيقة 26 عن طريق أولكساندر زينتشينكو لاعب أرسنال.

قبل أن يتعادل كايل ووكر لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من هاري كين.

في المجموعة السادسة فاز منتخب بلجيكا على ضيفه أذربيجان بهدف دون رد سجله يانيك كاراسكو لاعب الشباب السعودي.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة بالتساوي مع النمسا صاحب المركز الثاني.

وفاز منتخب السويد في المجموعة ذاتها على إستونيا بخماسية دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث.