طلائع الجيش يعلن عبر في الجول تعاقده مع مدافع الترجي السابق

كشف أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش عن حسم صفقة جديدة للفريق العسكري استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وقال المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع حسام دقدوق مدافع الترجي التونسي السابق".

وأوضح "التعاقد تم في صفقة انتقال حر لمدة عامين".

ونشأ دقدوق في صفوف الصفاقسي ومثل فريقه الأول منذ 2017.

وفي 2022 انتقل إلى الترجي في صفقة انتقال حر، ولكن بعد موسم واحد تم فسخ العقد بالتراضي.

ويجيد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وبذلك سيكون الصفقة العاشرةلطلائع الجيش بعدما أعلن التعاقد مع كريم طارق من الجونة وضم مصطفى الخواجة من سموحة وعمر طارق السعيد من الترسانة وموسى دياوارا من البنك الأهلي وأحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي.

وكذلك أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لضمه بشكل نهائي من الإنتاج الحربي بعدما لعب في صفوف الفريق معارا منذ 2021، وتعاقد مع فريد شوقي من المصري، والنيجيري جودوين شيكا من التعاون الليبي في صفقة انتقال حر.

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.