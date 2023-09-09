والده لـ في الجول: عمرو وردة اتفق مع فاركو وسيبدأ التدريبات في الغد

كشف مدحت وردة نجم كرة السلة المصرية ووالد لاعب الكرة عمرو وردة عن وجهته المقبلة.

وقال مدحت وردة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "عمرو وردة سيبدأ التدرب مع فاركو غدا".

وأضاف "الطرفان اتفقا على عقد مدته عام واحد".

وأوضح "عمرو وردة هو من طلب أن يكون العقد لمدة عام، كونها تجربته الأولى في العودة إلى مصر منذ خروجه للاحتراف الخارجي".

وسبق وأن نفى والد اللاعب ما تردد عن مرضه، قائلا لـ FilGoal.com: "لا صحة لما تردد عن معاناة عمرو وردة من ظروف مرضية تسببت برحيله عن الرجاء".

وأضاف "مشكلة نفسية كانت سبب طلب اللاعب لفسخ عقده مع النادي المغربي".

وأعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي يوم الخميس 24 أغسطس.

الرجاء كان قد أعلن يوم 12 أغسطس الجاري ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

وقال الرجاء في بيان رسمي: "تم فسخ الارتباط بين النادي و اللاعب عمرو وردة نزولا عند طلب الأخير لأسباب نفسية و شخصية".

وتابع "في هذا الصدد و حماية المصالح النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه من أجل تسريحه دون متابعة قانونية".

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.