طلائع الجيش يعلن عبر في الجول تعاقده مع المهاجم النيجيري شيكا

كشف أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش عن حسم صفقة جديدة للفريق العسكري استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وقال المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع النيجيري جودوين شيكا في صفقة انتقال حر".

ويأتي شيكا نادي التعاون الليبي بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وسبق للنيجيري اللعب في صفوف وفاق سطيف الجزائري والشرطة العراقي.

ويلعب جودوين شيكا في مركز المهاجم، ويبلغ من العمر 26 عاما.

وسبق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا مع سانت جورج الإثيوبي.

كما لعب في كأس الكونفدرالية الإفريقية مع ريفرز يونايتد النيجيري.

وبذلك سيكون الصفقة التاسعة لطلائع الجيش بعدما أعلن التعاقد مع كريم طارق من الجونة وضم مصطفى الخواجة من سموحة وعمر طارق السعيد من الترسانة وموسى دياوارا من البنك الأهلي وأحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي.

وكذلك أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لضمه بشكل نهائي من الإنتاج الحربي بعدما لعب في صفوف الفريق معارا منذ 2021، وتعاقد مع فريد شوقي من المصري.

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.