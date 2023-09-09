خبر في الجول - بتوصية من علي ماهر.. المصري يضم أمادو جولدي با

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 19:31

كتب : عمرو نبيل

النادي المصري - بيان رسمي

أتم المصري تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أتم اتفاقه على ضم أمادو جولدي با لتدعيم الفريق.

وجاء توقيع جولدي با مع المصري بناء على توصية علي ماهر الذي شاهده في الملعب خلال معسكر المباراة.

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وسيتم قيد اللاعب تحت السن إذ أنه من مواليد عام 2003.

وأقام المصري معسكر في المغرب انتهى مساء أمس جمعة وعادث البعثة صباح اليوم.

وتواجد جولدي با مع البعثة للخضوع للاختبار مع الفريق.

وأعجب علي ماهر بقدرات اللاعب وشبهه بنجولو كانتي نجم منتخب فرنسا ولاعب اتحاد جدة الحالي.

وضم المصري رسميا حتى الآن خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.

المصري أمادو دي جليدي خبر في الجول
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