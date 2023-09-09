انتخابات الزمالك - بينهم علاء مقلد .. 9 مرشحين جدد في اليوم السادس والعدد يرتفع إلى 25

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم السادس بتقدم 9 مرشحين جدد.

وتقدم محمد قدري بأوراق ترشحه لمنصب أمين الصندوق، ليصبح ثالث المرشحين على المنصب.

فيما تقدم طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد لمنصب العضوية فوق السن.

أما في العضوية تحت السن، فتقدم الثلاثي علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.

ويتم فتح باب تلقي الطلبات في العاشرة صباحا لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا حتى السادسة مساء.

وتتكون اللجنة من عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وتقدم 4 مرشحين في اليوم الأول، ثم تقدم مرشح واحد على منصب الرئيس في اليوم الثاني، بينما تقدم 3 مرشحين للعضوية في اليوم الثالث، وتقدم 5 آخرين في اليوم الرابع، إضافة إلى 3 في اليوم الخامس، ليصل عدد المرشحين حتى الآن على جميع المناصب إلى 25 مرشحا، قبل يوم واحد من غلق باب الترشح.

المرشحون حتى الآن:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

منصب نائب الرئيس:

هاني العتال

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

عبد المجيد سليم

محمد قدري

منصب العضوية فوق السن:

أحمد عفيفي

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

طارق عبد العال

رفعت شبل

سامح سوني

علاء مقلد

حاتم السيد

منصب العضوية تحت السن:

محمد خالد الصادق

أحمد هاني زادة

علي العاطفي

ياسمين الشريف

إيهاب عصمت.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار 27 أغسطس بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.

وتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.

فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.