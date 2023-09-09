أحمد جاب الله رئيسا للجهاز الطبي في الأهلي
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 18:31
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي تعيين أحمد جاب الله رئيسا للجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.
وكان أحمد جاب الله يعمل في منصب طبيب قطاع الناشئين في الأهلي قبل أن يتم تصعيده لمنصب رئيس الجهاز الطبي.
يأتي ذلك بعد اعتذار تامر أبو العينين عن منصبه كرئيس للجهاز الطبي في الأهلي بعد توليه لعدة أسابيع خلفا لـ أحمد أبو عبلة.
أحمد جاب الله هو استشاري طب وجراحة العظام وحاصل على دكتوارة في طب وجراحة العظام.
ورافق أبو العينين فريق الأهلي في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.
وكان أبو عبلة مهمة تولى طبيب الأهلي خلفا لخالد محمود الذي انتقل للعمل مع أهلي جدة السعودي في نوفمبر 2020.
وبدأ أحمد أبو عبلة مسيرته مع الأهلي في نهاية ديسمبر 2020 حتى أغسطس 2023.
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