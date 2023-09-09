بيراميدز يوضح تفاصيل واقعة سرقة الفريق مواليد 2007 في نادي العبور

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

كشف معتصم سالم رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز عن تفاصيل واقعة السرقة التي تعرض لها فريق مواليد 2007 أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا في نادي العبور.

وقال سالم عبر المركز الإعلامي للنادي:

"فوجئنا بعد مباراة فريق 2007 ضد سيراميكا كليوباترا بفقدان مبالغ مالية و4 هواتف محمول ولم يتم اتهام أحد بالسرقة ولكن أقدم مسؤولو الفريق مباشرة على إبلاغ المسؤولين عن المكان واستدعاء الشرطة للتحري حول الواقعة".

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وتابع "نادي العبور لا تجمعنا به إلا كل علاقة طيبة، الفريق استدعى الشرطة والتي وصلت لمكان الواقعة وحددت مسؤولية الواقعة لمدير أمن النادي وبدأت المباحث في البحث بالشكوى وقامت بدورها القانوني في تفريغ الكاميرات والبحث عن مرتكبي السرقة".

وشدد "إجراء بيراميدز كان في الإطار القانوني من أجل الحفاظ على لاعبيه ولا يمثل أي إهانة أو اتهام لأي طرف، وعن أي اعتذار يتحدث نادي العبور هل كان من المفترض أن يرفض الفريق إبلاغ الشرطة بعد سرقته بهذه الطريقة ويترك حقوق لاعبيه؟".

وأتم "في النهاية النيابة هي من ستحدد المسؤول عن الواقعة وهو إجراء في الإطار القانوني تماما وعلى نادي العبور ومسؤوليه مساعدة النيابة في الكشف عن المتسبب في تلك الواقعة بدلا من تحميل الأمور أكثر من معناها".

وكان نادي العبور قد أصدر بيانا يطالب فيه بيراميدز بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهت للنادي باستدعاء الشرطة لمقر الحادثة.

بيراميدز المعتصم سالم
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