راؤول مستمر مع ريال مدريد.. فياريال يعلن تعيين باتشيتا كمدرب للفريق

أعلن فياريال تعيين خوسي روخو باتشيتا مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

تعيين باتشيتا يأتي خلفا لكيكي سيتين الذي بدأ الموسم برفقة الفريق وتمت إقالته عقب نهاية الموسم.

تعيين باتشيتا يعني أن راؤول جونزاليس سيستمر في منصبه كمدرب لريال مدريد "كاستيا" أو الفريق الثاني لريال مدريد.

كانت بعض التقارير قد أشارت إلى اقتراب راؤول من ترك كاستيا والذهاب لتدريب فياريال.

ويقود راؤول ريال مدريد كاستيا منذ بداية الموسم الماضي.

وحصل الفريق على 4 نقاط منذ بداية الموسم الحالي في دوري الدرجة الثالثة.

المحطة الأخيرة لباتشيتا كانت برفقة بلد الوليد منذ عام 2021 وحتى نهاية الموسم الماضي الذي هبط فيه الفريق للدرجة الثانية.

وحصل فياريال على ثلاث نقاط فقط في أول 4 مباريات منذ بداية الدوري الإسباني.

وسيلعب فياريال المباراة الأولى تحت قيادة باتشيتا عقب فترة التوقف الدولي ضد ألميريا على ملعب لا سيراميكا.