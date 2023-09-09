تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف تسويق فان دي بيك في تركيا

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

فان دي بيك

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إعارة لاعبه الهولندي دوني فان دي بيك خلال الفترة المقبلة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني.

دوني فان دي بيك

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت شبكة أخبار ESPN أن مانشستر يونايتد يرغب في إعارة فان دي بيك ومن ثم بيعه بشكل نهائي.

وذلك بعدما استبعد إريك تين هاج المدير الفني للفريق، لاعب الوسط من قائمة مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويأمل مانشستر يونايتد في إعارة فان دي بيك مع وضع بند إلزام الشراء للنادي الذي سوف يستعير اللاعب.

ويستهدف مانشستر يونايتد الدوري التركي لإعارة فان دي بيك والذي تستمر فيه فترة الانتقالات حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.

ومن الأندية الذي يضعها مانشستر يونايتد على قائمته لإعارة فان دي بيك هما جالاتاسراي وفنربخشة.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن بعد إغلاق باب القيد في معظم دول العالم أحال دون ذلك.

ومنذ انضمامه ليونايتد في عام 2020 خاض صاحب الـ26 عاما 60 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وتخللت فترته في يونايتد إعارة منتصف الموسم قبل الماضي إلى إيفرتون حيث اكتفى بسبع مشاركات فقط سجل خلالها هدفا وحيدا.

فان دي بيك مانشستر يونايتد
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