"قائمة موحدة".. بيان مشترك من حسين لبيب وأحمد سليمان بشأن انتخابات الزمالك

أصدر أحمد سليمان وحسين لبيب بيانا مشتركا بشأن خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة بقائمة موحدة.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.

وكتب الثنائي عبر موقع "فيسبوك":

"جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.. تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة

وإعلاء لمصلحة النادي وما تقتضيه من إنكار للذات واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعادة الطريق الصحيح وتقديم رسالة إيجابية تبعث الأمل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق على الأهداف للارتقاء بالنادي.

وبعد مناقشات مع كل الأطراف.. فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة ضمن قائمة موحدة تضم نخبة من المخلصين القادرين بإذن الله علي تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمة لما فيه مصلحه النادي، وبالله التوفيق، حسين لبيب × أحمد سليمان".