على رأسهم الأهلي والزمالك وريال مدريد.. أندية العالم يدعمون المغرب بعد الزلزال المدمر

حرص عدد من أندية كرة القدم حول العالم على دعم المغرب عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وضرب زلزال مدمر قوته 7 درجات على مقياس ريختر عدد من المدن المغربية خلال الساعات الماضية، أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

وأصدرت عدد من الأندية حول العالم على رأسهم الأهلي والزمالك وريال مدريد وبرشلونة بيانات عبر وا من خلالها عن تضامنهم مع الشعب المغربي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "النادي الأهلي يعبر عن وقوفه وتضامنه مع الشعب المغربي الشقيق.. يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة امحمود الخطيب وأعضاء وجماهير الأهلي بخالص التعازي وصادق المواساه لأشقائنا بالمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.. وأن يمن على المصابين من الأشقاء بالشفاء العاجل والصحة والعافية. قلوبنا مع المغرب".

فيما كتب الزمالك: " ببالغ الأسى والحزن، نادي الزمالك يقدّم خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الشقيقة ، راجيين من المَولى الشفاء العاجل للمصابين".

وقال النادي المصري عبر فيسبوك: " تابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، بمزيد من القلق الأخبار المتوالية عن الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة، مخلفًا مئات الضحايا والمصابين حتى اللحظات الحالية، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة". وأضاف "النادي المصري إذ يتضامن مع شعب المغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم، فإنه يتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يرحم الضحايا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

في المقابل قال ريال مدريد في يبان رسمي: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن عميق استيائهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة".

وأضاف "يود نادينا أن يعبر عن تعازيه وتعاطفه لأسر المتوفين ولكل الشعب المغربي. وبالمثل، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، الذين ننقل إليهم كل قوتنا ودعمنا".

كما قال برشلونة عبر حسابه: " نحن نادي برشلونة نرسل دعمنا وتضامننا لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".

وكتب أتليتكو مدريد عبر حسابه: " خالص تعازينا لأسر الذين لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب المغرب وكل دعمنا للشعب المغربي".

فيما أعرب مانشستر سيتي عن تضامنه مع الشعب المغربي وكتب: "تعاطف الجميع في مانشستر سيتي يذهب إلى الشعب المغربي المتضرر من الزلزال في جبال الأطلس الكبير".

The thoughts of everyone at Manchester City go out to the people of Morocco affected by the earthquake in the High Atlas mountains. — Manchester City (@ManCity) September 9, 2023