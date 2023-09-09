عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 15:24

كتب : أحمد الخولي

أنتوني موديست - الأهلي

توصل الأهلي لاتفاق مع الفرنسي أنتوني موديست بعقد لمدة موسمين حتى 2025.

أنتوني موديست

النادي : لاعب حر

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيصل القاهرة خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي، وسيرافق بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية لخوض السوبر الإفريقي.

ويكشف FilGoal.com بنود التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند السابق:

أخبار متعلقة:
بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر موديست يتحدث لأول مرة عن عرض الأهلي مصدر مقرب من موديست يكشف لـ في الجول تفاصيل المفاوضات.. وما يرجح كفة الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات التفاوض مع موديست

- وضع الأهلي بندا ينص على تمديد التعاقد تلقائيا في الموسم الثاني بحسب نسبة المشاركة في الموسم الأول التي اتفق عليها الطرفين.

- حدد الأهلي عدة بنود إضافية تخص المكافآت حال تسجيل عدد معين من الأهداف والتتويج ببطولات مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

ولعب دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي دور الشريك في المفاوضات مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي بالتنسيق مع المدرب السويسري.

طالع أيضا - بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر

أنتوني موديست.. هل ينضم صاحب الـ35 عامًا إلى النادي الأهلي؟ - الأسبوع

وقال مصدر مقرب من أنتوني موديست لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الأهلي قدم عرضا للمهاجم لمدة موسمين وهو ما يعجب اللاعب لأن العروض الأخرى مدتها موسم واحد فقط".

وأضاف "هذا البند ربما يكون سببا في موافقة اللاعب على الانتقال".

وأتم "الراتب المقترح يقترب من مليون ونصف دولار في الموسم الواحد".

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي يركز جهوده على ضم المهاجم أنتوني موديست في الوقت الحالي".

وأضاف "يأتي ذلك بعد استقرار المدرب مارسيل كولر عليه كخيار للمهاجم في الموسم الجديد".

وأوضح "اللاعب سبق له اللعب في الدوري الألماني، الذي عمل به كولر من قبل، وهناك اقتناع تام من المدرب والجهاز الفني وكامل أفراده".

وواصل المصدر "المفاوضات تسير بشكل جيد والأهلي يكثفها لحسم المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم "لا يوجد تخوف من عمر اللاعب، وكولر يرى أنه سيكون قادرا على مساعدة الفريق بمميزاته الهجومية".

موديست على رادار الأهلي - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

ويعتبر موديست -35 عاما- لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وكشف مصدر مقرب من أنتوني موديست لـ FilGoal.com: "الأهلي كثف محادثاته مع ممثلي أنتوني موديست خلال اليومين الماضيين".

وأضاف "المفاوضات إيجابية وحتى الآن لا يزال الأهلي يحاول الوصول لنقطة اتفاق بشأن راتب اللاعب وبعض البنود الأخرى".

وأوضح المصدر "أنتوني يمتلك عروضا بخلاف الأهلي، أحدهم من ألمانيا والآخر من أحد الدوريات الأوروبية".

واختتم تصريحاته "غير صحيح أن الأهلي أرسل العقود إلى اللاعب كما يشاع، حتى اللحظة لم يقرر موديست مستقبله".

أنتوني موديست.. أرقام وأهداف مهاجم الأهلي المحتمل (فيديو) - ملاعب المصري اليوم

ولعب موديست في الدوري الفرنسي رفقة أندية نيس وأنجيه وبوردو.

وخاض موديست تجربة احتراف قصيرة في إنجلترا رفقة نادي بلاكبيرن لمدة ستة أشهر من يناير 2012.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

ونجح موديست في الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 لمدة موسم بديلا لسباستيان هالار الذي تعرض للإصابة وقتها.

وخاض موديست بشكل عام 209 مباراة في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 85 هدفا وصناعة 17 آخرين.

وخلال مشاركته في 28 مباراة بقميص دورتموند سجل هدفين وصنع آخر.

أنتوني موديست الأهلي
نرشح لكم
على رأسهم الأهلي والزمالك وريال مدريد.. أندية العالم يدعمون المغرب بعد الزلزال المدمر خبر في الجول - أبو العينين يطلب عدم الاستمرار في منصب طبيب الأهلي خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم تعاقده مع ظهير الاتفاق الإماراتي أسعار تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر دغموم لـ في الجول: رشحت قناوي لـ المصري.. والنادي في انتظار موقف اللاعب في الجزائر علاء ميهوب مديرا لـ الكرة في مودرن فيوتشر طبيب الزمالك: تعافي الونش يسير بخطى ثابتة.. وموقف ثلاثي الفريق أمام أرتا سولار مدرب الزمالك: البداية المتأخرة لفترة الإعداد مدروسة.. وفتوح سيجدد عقده 100%
أخر الأخبار
على رأسهم الأهلي والزمالك وريال مدريد.. أندية العالم يدعمون المغرب بعد الزلزال المدمر 13 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - أبو العينين يطلب عدم الاستمرار في منصب طبيب الأهلي ساعة | الدوري المصري
عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
هاري كين يكشف الفارق بين بايرن ميونيخ وتوتنام ساعة | الكرة الأوروبية
المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم تعاقده مع ظهير الاتفاق الإماراتي ساعة | ميركاتو
أسعار تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل