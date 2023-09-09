هاري كين يكشف الفارق بين بايرن ميونيخ وتوتنام

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

كشف المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين الفارق بين ناديه بايرن ميونيخ وفريقه السابق توتنام.

وانتقل هاري كين من صفوف توتنام إلى بايرن ميونيخ خلال هذا الصيف.

وقال كين عبر صحيفة "ميرور": "بكل تأكيد هناك فرق عما كنت أشعر به في توتنام، عندما تخوض مباراتين دون تحقيق الفوز فلن تحدث كارثة، في بايرن يجب عليك الفوز في كل مباراة".

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وأضاف "لقد فزنا في أول مباراتين 4-0 و3-1 وما زال هناك حديث داخلي بأننا كنا غير جيدين. هذا جزء لا يتجزأ من التواجد في بايرن ميونخ أحد أكبر الأندية في العالم".

وعن تحدياته المقبلة أوضح "عندما كان يشارك اللاعبون الإنجليز في دوري أبطال أوروبا وأنا جالس في المنزل أشاهدهم، سأكون كاذبا إذا قلت إنه لا يوجد جزء مني يؤلمني".

وواصل " لست متأكدا من أن الغيرة هي الكلمة الصحيحة، لكنها تحفزني على المضي قدما ومحاولة دفع نحو بعض تلك الألقاب التي حصل عليها اللاعبون".

ورحل هاري كين عن توتنام بعد مسيرة ذهبية سجل خلاله 278 بعدما خاض 430 مباراة.

ولعب كين 4 مباريات مع بايرن ميونيخ وسجل خلالهم 3 أهداف.

هاري كين توتنام بايرن ميونيخ
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