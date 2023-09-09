خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم تعاقده مع ظهير الاتفاق الإماراتي
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 14:40
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي البنك الأهلي تعاقده مع أشرف يوسف (مواليد 2003) في صفقة انتقال حر.
وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي حصل على توقيع اللاعب الذي انتهى تعاقده مع الاتفاق الإماراتي أحد أندية الدرجة الثانية.
ووقع أشرف على عقد يربطه بالنادي لمدة 5 مواسم.
وبدأ أشرف مسيرته مع نادي بيراميدز وخاض تجربة احترافية بقميص الفريق الرديف لنادي بني ياس الإماراتي.
ثم انضم الظهير الأيسر للاتفاق الإماراتي في صفقة انتقال حر في مارس الماضي.
ويواصل البنك الأهلي تدعيم صفوفه إذ ضم كل من: أيمن أشرف ومعاذ الحناوي ومحمد جريندو وأحمد مدبولي وعماد فتحي وسيرجي أكا وحسن شاهين.
وأنهى البنك الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.
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